中国经济：允许地方融资平台发新债还旧债，杜绝出现局部性风险--发改委

* 地方政府性债务无序扩大情况能得到有效控制

* 允许平台公司一定情况下借新还旧、债务重组

* 企业债方面探索可续期债券和收购兼并债券

路透北京12月31日 - 中国政府债务审计报告出炉后，发改委周二称将加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警，考虑允许平台公司“借新还旧”，对债务将区分情况实行差别化管理，杜绝出现局部性风险。

刊登在发改委网站的新闻稿称，2014年是企业债券偿债高峰，预计将有1,000亿元人民币城投债券到期兑付。发改委正在进行企业债券风险的摸底排查，切实防范投融资平台公司违约风险、财政风险和金融风险。

新闻稿引述发改委负责人表示，尽管存在一些问题，地方政府性债务规模总体可控。政府融资平台规范治理工作已经初见成效，国家治理影子银行业务已对多种高利短期融资有所控制，政府性债务无序扩大的情况一定能够得到有效控制。

中国审计署周一公布，截止今年6月底各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿人民币，2012年底负债率为36.74%。政府性债务规模基本符合市场预期，且总体风险可控，但过快的增速以及潜存的区域和局部性风险仍不容忽视。

发改委将允许平台公司发行部分债券对“高利短期债务”进行置换，用于项目建设的高成本融资可申请发行企业债券，以低成本债务置换高成本债务，延长还款期限，降低融资成本。

“因平台公司项目建设资金出现缺口，无法完工实现预期收益的情况下，可考虑允许这些平台公司发行适度规模的新债，募集资金用于“借新还旧”和未完工的项目建设。”该负责人表示。

在发改委主管的企业债券发行方面，明年将以新型城镇化规划和国家宏观政策为导向，通过对债务情况进行区分实行差别化管理，坚决刹住地方政府性债务无序扩张势头。

在中国提升直接融资比重的政策方向下，发改委将重点规范发展城投债，保持企业债券规模合理增长。企业债券募集资金投向仍将紧紧围绕稳定经济增长，促进经济结构调整的主方向。

发改委明年还将推广“可续期债券”试点并扩大其发行规模。发展收购兼并债券，支持化解过剩产能。

此外，将扩大债券支持中小微企业的覆盖面。通过“债贷组合”试点，支持棚户区改造等重大项目建设。