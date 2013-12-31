欧洲汇市：英镑持坚，兑美元可望连续第二年录得涨幅

“英国央行已经表示担心英镑的涨势。”ForEx.com研究主管Kathleen Brooks说。

“英镑最大的风险，是自身强势所带来的负面作用。”

过去六个月中，一系列数据显示英国经济复苏好于预期，其中包括上周二的抵押贷款批准件数，这些数字均推动了英镑的上涨。

英国经济前景好转除了支持英镑之外，还提升了英国央行或将是主要国家央行中率先升息的可能性。

英国央行表示，除非失业率达到7%，否则将不会考虑加息。不过，英国达到这一关口的时间可能要早于央行的预估。

1015GMT，英镑兑欧元 上涨0.4%，报0.8331英镑。

然而，英镑兑欧元今年可能收低2.5%。欧元自7月的低位反弹，有望成为今年表现最好的主要货币。(完)

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