欧洲汇市：英镑持坚，兑美元可望连续第二年录得涨幅

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
“英国央行已经表示担心英镑的涨势。”ForEx.com研究主管Kathleen Brooks说。
“英镑最大的风险，是自身强势所带来的负面作用。”
过去六个月中，一系列数据显示英国经济复苏好于预期，其中包括上周二的抵押贷款批准件数，这些数字均推动了英镑的上涨。
英国经济前景好转除了支持英镑之外，还提升了英国央行或将是主要国家央行中率先升息的可能性。
英国央行表示，除非失业率达到7%，否则将不会考虑加息。不过，英国达到这一关口的时间可能要早于央行的预估。
1015GMT，英镑兑欧元 上涨0.4%，报0.8331英镑。
然而，英镑兑欧元今年可能收低2.5%。欧元自7月的低位反弹，有望成为今年表现最好的主要货币。(完)
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。