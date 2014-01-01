重温稿-中国经济：允许地方融资平台发新债还旧债，杜绝出现局部性风险--发改委

英国金融：英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 地方政府性债务无序扩大情况能得到有效控制
* 允许平台公司一定情况下借新还旧、债务重组
* 企业债方面探索可续期债券和收购兼并债券
路透北京12月31日 - 中国政府债务审计报告出炉后，发改委周二称将加强对投融资平台公司风险的摸底排查和监测预警，考虑允许平台公司“借新还旧”，对债务将区分情况实行差别化管理，杜绝出现局部性风险。
刊登在发改委网站的新闻稿称，2014年是企业债券偿债高峰，预计将有1,000亿元人民币城投债券到期兑付。发改委正在进行企业债券风险的摸底排查，切实防范投融资平台公司违约风险、财政风险和金融风险。
新闻稿引述发改委负责人表示，尽管存在一些问题，地方政府性债务规模总体可控。政府融资平台规范治理工作已经初见成效，国家治理影子银行业务已对多种高利短期融资有所控制，政府性债务无序扩大的情况一定能够得到有效控制。
中国审计署周一公布，截止今年6月底各级政府负有偿还责任的债务20.7万亿人民币，2012年底负债率为36.74%。政府性债务规模基本符合市场预期，且总体风险可控，但过快的增速以及潜存的区域和局部性风险仍不容忽视。
发改委将允许平台公司发行部分债券对“高利短期债务”进行置换，用于项目建设的高成本融资可申请发行企业债券，以低成本债务置换高成本债务，延长还款期限，降低融资成本。
“因平台公司项目建设资金出现缺口，无法完工实现预期收益的情况下，可考虑允许这些平台公司发行适度规模的新债，募集资金用于“借新还旧”和未完工的项目建设。”该负责人表示。
在发改委主管的企业债券发行方面，明年将以新型城镇化规划和国家宏观政策为导向，通过对债务情况进行区分实行差别化管理，坚决刹住地方政府性债务无序扩张势头。
在中国提升直接融资比重的政策方向下，发改委将重点规范发展城投债，保持企业债券规模合理增长。企业债券募集资金投向仍将紧紧围绕稳定经济增长，促进经济结构调整的主方向。
发改委明年还将推广“可续期债券”试点并扩大其发行规模。发展收购兼并债券，支持化解过剩产能。
此外，将扩大债券支持中小微企业的覆盖面。通过“债贷组合”试点，支持棚户区改造等重大项目建设。
明年发改委将对自身信用记录良好、具有较高公信力的征信和评级机构评出的AAA级企业债券实行备案制管理。发展全信用中小企业债券，开展全信用债券试点。（完） (发稿 张晓翀；审校 黄凯)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在10
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。