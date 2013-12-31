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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 22:44 BJT

美国热股：波音小幅上升，公司等待工会投票以决定机翼投产地

路透12月31日 - 波音 高层周一对西雅图地区官员表示，如果该公司最大工会成员在周五投票中拒绝接受最新的合同要约，那么777X新机型的机翼将不会在华盛顿州投产。

波音周二盘初小幅上涨0.38%，报136.44美元。(完)
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