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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 22:59 BJT

美国热股：Netflix小升，今年业绩与股价表现均抢眼

路透12月31日 - 一份监管文件显示，互联网电影与电视流媒体服务商NETFLIX 将执行长Reed Hastings的2014年薪水上调了50%至600万美元。今年Netflix股价大涨了四倍，订购用户基数亦实现增长。

Netflix周二盘初上涨0.54%，报368.97美元。(完)
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