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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 20:49 BJT

表格：12月28日止当周美国连锁店销售较前周增长1.0%--ICSC/高盛

路透12月31日 - 美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示，12月28日止当周美国连锁店销售较前周增长1.0%，较上年同期增长3.0%。

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

12月28日 574.5 3.0 1.0

12月21日 569.0 2.7 1.4

12月14日 561.1 2.0 4.8

12月 7日 535.2 1.5 -1.6(完)

(编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
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