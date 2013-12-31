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亚洲 | 2013年 12月 31日 星期二 22:56 BJT

美国热股：辉瑞小幅下跌，申请程序问题造成中国药监总局暂停进口一药品

路透12月31日 - 中国国家食品药品监督管理总局在官方网站上表示，因辉瑞 未及时履行补充申请程序，暂时停止进口其氟康唑(Diflucan)注射液。

辉瑞周二盘初小跌0.13%，报30.65美元。(完)
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