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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 23:05 BJT

美国热股：伯克希尔哈撒韦将以约14亿美元买入Phillips 66旗下一化学品业务

路透12月31日 - 巴菲特巴旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) 与Phillips 66 达成协议，将以股票形式收购后者旗下一化学品部门，规模为14亿美元左右。

伯克希尔哈撒韦周二盘初小幅上涨0.06%，报177,173美元。Phillips 66上扬1.63%，报75.94美元。(完)
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