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市场报道 | 2013年 12月 31日 星期二 21:59 BJT

美国数据：12月28日止当周连锁店销售较上年同期上涨4.5%--Redbook

路透纽约12月31日 - Redbook Research周二公布的报告显示，12月28日止当周美国连锁店销售经季节调整后较上年同期增长4.5%。

2013年12月迄今连锁店销售较上年同期增长3.5%，较上月下滑0.7%。(完) (编译 李婷仪 审校　利棣儿)
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