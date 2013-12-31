版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 31日 星期二 23:36 BJT

表格：美国12月消费者信心指数为78.1，预估为76.0--经济咨商会

路透12月31日 - 美国经济谘商会周二公布，12月美国消费者信心指数为78.1，11月消费者信心指数被上修为72.0，前值公布为70.4。

此前路透访问的分析师预估中值显示，12月消费者信心指数料为76.0。

美国12月消费者信心现况指数为2008年4月来最高。

以下为具体数据:

　 12月 11月 11月初值 10月 整体指数 78.1 72.0 70.4 72.4 现况指数 76.2 73.5 72.0 72.6 预期指数 79.4 71.1 69.3 72.2(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选 (编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐