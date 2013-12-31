纽约期市：可可今年以大涨告收，而期糖和咖啡今年收跌

路透纽约/伦敦12月31日 - 纽约和伦敦可可期货周二收盘涨跌互现，两间市场2013年均上扬超过20%，为四年来最大年度涨幅，逆商品市场整体走低的颓势。

洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货急挫，因投资者重新开始抛售，且商业买盘仍然稀缺，全年累积下跌23%。

原糖期货在清单交投中上扬，不过今年连跌第三年，且市场普遍预期，全球供应过剩的局面明年仍会持续。

商品市场今年普跌，因投资者大举投资金融市场，指标汤森路透/Core Commodity CRB指数<.TRJCRB >连跌第三年。

美国可可期货逆市上扬，今年收涨21%，投机客预期市场将出现全球供应短缺，因此持有接近创记录水平的净多头头寸。

ICE-3月可可期货 收报每吨2,709美元，较前日下跌0.1%，受累于获利了结。

可可期货的劲扬之势使其成为CRB指数19种成分商品中涨幅第三大的商品，仅次于天然气和橙汁。

纽约和伦敦可可市场均录得2009年以来最大年度涨幅。

次月Liffe-5月可可合约 收涨14英镑，报每吨1,727英镑，今年收涨超过20%。

ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收报每磅1.1070美元，较前日收盘价重挫4美分，或3.5%，录得8月以来最大单日跌幅。

该合约今年收跌23%，连跌第三年。咖啡今年的表现在CRB指数19种成分商品中位列倒数第四。

Liffe-3月罗布斯塔咖啡 收跌11美元，报每吨1,683美元，今年累积回落13%，因最大罗布斯塔咖啡豆种植国越南产量大增。

原糖期货连跌第三年，今年的累计跌幅为16%，也受累于全球供应巨大。

ICE-3月原糖期货 收报每磅16.41美分，较前日上扬0.2%，从上周触及的逾三年低位15.86美分反弹，因价格徘徊在技术性超卖区间附近而引发空头回部。

Liffe-3月白糖期货 收报每吨449.00美元，较前日上扬0.7%，但今年收跌14%。(完)

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