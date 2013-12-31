纽约期市：可可今年以大涨告收，而期糖和咖啡今年收跌

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透纽约/伦敦12月31日 - 纽约和伦敦可可期货周二收盘涨跌互现，两间市场2013年均上扬超过20%，为四年来最大年度涨幅，逆商品市场整体走低的颓势。
洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货急挫，因投资者重新开始抛售，且商业买盘仍然稀缺，全年累积下跌23%。
原糖期货在清单交投中上扬，不过今年连跌第三年，且市场普遍预期，全球供应过剩的局面明年仍会持续。
商品市场今年普跌，因投资者大举投资金融市场，指标汤森路透/Core Commodity CRB指数<.TRJCRB >连跌第三年。
美国可可期货逆市上扬，今年收涨21%，投机客预期市场将出现全球供应短缺，因此持有接近创记录水平的净多头头寸。
ICE-3月可可期货 收报每吨2,709美元，较前日下跌0.1%，受累于获利了结。
可可期货的劲扬之势使其成为CRB指数19种成分商品中涨幅第三大的商品，仅次于天然气和橙汁。
纽约和伦敦可可市场均录得2009年以来最大年度涨幅。
次月Liffe-5月可可合约 收涨14英镑，报每吨1,727英镑，今年收涨超过20%。
ICE-3月阿拉比卡咖啡期货 收报每磅1.1070美元，较前日收盘价重挫4美分，或3.5%，录得8月以来最大单日跌幅。
该合约今年收跌23%，连跌第三年。咖啡今年的表现在CRB指数19种成分商品中位列倒数第四。
Liffe-3月罗布斯塔咖啡 收跌11美元，报每吨1,683美元，今年累积回落13%，因最大罗布斯塔咖啡豆种植国越南产量大增。
原糖期货连跌第三年，今年的累计跌幅为16%，也受累于全球供应巨大。
ICE-3月原糖期货 收报每磅16.41美分，较前日上扬0.2%，从上周触及的逾三年低位15.86美分反弹，因价格徘徊在技术性超卖区间附近而引发空头回部。
Liffe-3月白糖期货 收报每吨449.00美元，较前日上扬0.7%，但今年收跌14%。(完)
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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。