美国股市:今年表现为逾15年来最佳，标普500指数年度升幅为29.6%

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约12月31日 - 美国股市三大股指周二在今年最后一个交易日小涨，今年创下逾15年来表现最好的一年，因强劲的消费者信心数据令股市延续2013年的涨势直至收盘。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 小涨72.37点，或0.44%，至16,576.66点；标准普尔500指数 上升7.29点，或0.40%，至1,848.36点；Nasdaq指数 上升22.39点，或0.54%，至4,176.59点。
在2013年，道指上升26.5%，创下1995年来表现最佳的一年，标普500指数攀升29.6%，为1997年来最大年度涨幅，Nasdaq指数上涨38%，为2009年来的最佳年度表现。
在12月，道指上涨3%，标普500指数升2.4%，Nasdaq指数涨2.9%。 在2013年第四季，道指上升9.6%，标普500指数攀升9.9%，Nasdaq指数上涨10.7%。(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。