美国股市:今年表现为逾15年来最佳，标普500指数年度升幅为29.6%

路透纽约12月31日 - 美国股市三大股指周二在今年最后一个交易日小涨，今年创下逾15年来表现最好的一年，因强劲的消费者信心数据令股市延续2013年的涨势直至收盘。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 小涨72.37点，或0.44%，至16,576.66点；标准普尔500指数 上升7.29点，或0.40%，至1,848.36点；Nasdaq指数 上升22.39点，或0.54%，至4,176.59点。

在2013年，道指上升26.5%，创下1995年来表现最佳的一年，标普500指数攀升29.6%，为1997年来最大年度涨幅，Nasdaq指数上涨38%，为2009年来的最佳年度表现。

在12月，道指上涨3%，标普500指数升2.4%，Nasdaq指数涨2.9%。 在2013年第四季，道指上升9.6%，标普500指数攀升9.9%，Nasdaq指数上涨10.7%。(完)