加拿大股市：普遍小涨，今年攀升9.6%

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透多伦多12月31日 - 加拿大主要股指周二小涨，今年收升，受助于矿业、铁路和能源股涨势，投资者乐观展望2014年前景。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年收涨9.6%，为2010年急升逾14%以来的最佳年度表现，但远低于美国三大股指的年度涨幅。
加拿大股市表现远逊美股的主要原因是矿业股回报惨淡，而美国股市更直接地受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)的大规模刺激计划。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨40.16点，或0.3%，报13,621.55点。10大类股中七类上扬。去年收报12,433.53点。
路透12月中进行的一项调查预计，明年加拿大股市可能录得四年来最佳年度表现，因全球经济复苏加速，推高低迷不振的商品价格，从而推动自然资源股走高。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。