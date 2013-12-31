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市场报道 | 2014年 1月 1日 星期三 06:00 BJT

加拿大股市：普遍小涨，今年攀升9.6%

路透多伦多12月31日 - 加拿大主要股指周二小涨，今年收升，受助于矿业、铁路和能源股涨势，投资者乐观展望2014年前景。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 今年收涨9.6%，为2010年急升逾14%以来的最佳年度表现，但远低于美国三大股指的年度涨幅。

加拿大股市表现远逊美股的主要原因是矿业股回报惨淡，而美国股市更直接地受助于美国联邦储备理事会(FED/美联储)的大规模刺激计划。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨40.16点，或0.3%，报13,621.55点。10大类股中七类上扬。去年收报12,433.53点。

路透12月中进行的一项调查预计，明年加拿大股市可能录得四年来最佳年度表现，因全球经济复苏加速，推高低迷不振的商品价格，从而推动自然资源股走高。(完)
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