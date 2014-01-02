版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 09:22 BJT

中国公开市场：今日将不进行任何操作，本周净回笼290亿元

路透北京1月2日 - 业内人士周四透露，央行公开市场今日将不进行任何操作，14天逆回购连续五周缺席，全周零操作。据此计算，央行本周净回笼290亿元人民币。

央行公开市场2013年最终以周二的零操作收官。市场人士认为，资金面从前期紧张中已获缓解，总量调控的思路下投放短期流动性的必要性下降，所以当日逆回购暂停也属预期之中。

为安抚市场对年末流动性的担忧，央行公开市场上周恢复逆回购一周单次操作，单周净投放290亿元。尽管中性偏紧的政策基调未发生改变，但因2014年春节前资金变数仍较多，届时央行的扶助力度或将逐步增强。

央行公开市场2013年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变。包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。(完)

**央行公开市场相关报导

**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 康熙泽; 审校 张喜良)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐