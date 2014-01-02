《分析》公开市场零操作辞旧迎新，因应资金波动中国央行仍会适时出手

* 公开市场以零操作的方式辞旧迎新

* 资金面压力不大逆回购缺席符预期

* 央行续在政策从紧与短期资金稳定间权衡

* 若1月资金波动剧烈料将适时出手扶助

* 公开市场尚不具备重启逆转性操作基础

作者 康熙泽

路透北京1月2日 - 中国央行公开市场本周以零操作的方式辞旧迎新。政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。

业内人士指出，转入元月，监管层将继续在货币政策定位与短期资金稳定间相权衡，因扰动1月资金面的事件较多，若届时流动性出现波动剧烈，监管层料适时出手扶助。

“把最近两周公开市场操作结合起来看，央行层面掌握的数据，应说明整体流动性还是比较宽裕的，宽裕的原因可能是财政存款的投放造成的，”国泰君安证券首席债券分析师徐寒飞说，另一个原因则是去年末人民币呈现加速升值，外汇占款或有回升。

2013年12月间人民币累计升值幅度达到0.65%，期间在月初和月末有两次明显升值，幅度均在200个点子左右。月末最后三个交易日，人民币大幅走升207个点子，连续三天创出历史新高，将全年人民币升值幅度推至2.91%。

一公开市场一级交易商交易员表示，在上周资金面压力逐渐缓和后，对本周逆回购缺席已有预期。一方面货币政策从紧态度难有松动，央行不希望资金面太宽松；另外，逆回购作为常态化调节工具，政策导向意义有所淡化，且近日机构心态稳定，无需逆回购现身安抚。

“作为一级交易商给它(央行)报需求，那有的时候报10个(亿)它减5个(亿)，报5个(亿)它减2个(亿)...这就是不愿意放松流动性啊。”该交易员说。

业内人士周四稍早透露，央行公开市场今日将不进行任何操作。路透据此测算，央行本周净回笼290亿元人民币。而为安抚市场对年末流动性的担忧，公开市场上周恢复逆回购一周单次操作，单周净投放290亿元。

整体回顾过去的一年，央行公开市场累计净投放1,138亿元，其中，央票到期抵减发行量后的投放规模为6,118亿元；正回购操作量与到期量相当，贡献为零；逆回购操作量不敌到期资金，单项年度呈回笼状态，规模4,980亿元。

央行公开市场操作2013年初以逆回购发端，随后停逆转正，并在5月重启央票发行。经历6月“钱荒”后，7月末央行又重启逆回购，期间并伴随数次三年央票的到期续发。10月起，主力工具逆回购操作多变，包含七天和14天的一周双次、仅保留七天的一周单次，以及零操作均有出现。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选：r.reuters.com/xah75v

**央行仍将适时出手平抑资金波动**

转入元月，市场普遍预期货币政策将延续当前导向；不过考虑1月资金将遭遇月初存款准备金补缴、财税缴款、春节推升现金需求、IPO重启等多个扰动事件，央行仍将适时出手平抑资金波动。

“不少机构都对1月的资金面不太乐观，我们也希望能够提前做点什么，但是跨春节的资金确实不好借啊。”华南一银行交易员称，“今天资金挺宽松的，但融出的品种主要还是隔夜、七天这样，说明大家对后面也看的很谨慎。”

她并指出，不论是什么因素可能触发逆回购现身，但有一点或比较肯定，监管层也不希望看到资金面剧烈波动，且市场情绪极度恐慌。如果相关情况在1月出现，央行会出手。

中国银行间市场主要回购加权利率 周四大多回落。年末时点过后，整体流动性重归宽松，其中隔夜资金最为充裕，七天品种供给也较多，但由于一个月以上的资金均已能跨月春节长假，机构出借普遍谨慎。

2013年在资金紧张时，央行除通过逆回购投放短期流动性外，还搭配使用了短期流动性调节工具(SLO)和常备借贷便利(SLF)。其中，央行在10月首次启动SLO，总金额590亿元，期限两天，利率4.5%。此后又分别在11月和12月数度操作，11月时交易量达700亿元，期限三天，中标利率4.7%。

相较月内资金面偏谨慎的预期，徐寒飞的观点稍显乐观。他认为，因为12月份的财政投放可能低于预期，那么部分财政存款或会在1月份释放，受此助力流动性或优于预期。不过，即使流动性在1月超预期宽松，考虑月底春节因素，暂时也不具备重启公开正回购这一逆转性操作的基础。

元旦假期前，市场即有传言称，央行在本周一和周二，分别针对部分银行开展了定向正回购操作，其中周一规模约1,000亿元，期限三天。但目前路透尚无法对此传言进行确认。

对此兴业银行资金营运中心分析师郭草敏表示，2013年初信贷、社会融资总量增长较快，导致全年M2(广义货币供应量)压力偏大。虽然不能证实本周是否曾进行非公开正回购，但即使是真的也可以理解，监管层或未雨绸缪，在一年即将开始的时候就给市场传导一种偏谨慎的预期。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 (周二) --

(周四) --

逆回购 (周二) --

(周四) --

央票到期 --

央票到期续做 --

正回购到期 --

逆回购到期 290

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净回笼 290 (完)

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