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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 08:14 BJT

韩国数据：12月制造业PMI触及七个月高点--汇丰/Markit调查

这是该指数连续第三个月高于50的荣衰分界线，说明尽管数据显示11月产出持平，韩国经济仍走强。

经季节调整后的12月新出口订单分项指数从11月的51.9下跌至50.7，预示制造业可能在2014年初表现疲弱。

“制造业产出增长加快说明，经济在2013年最后一季保持增长势头，”汇丰分析师Ronald Man指出。

“不过由于中国需求仍未显现明显回暖迹象，我们认为整体经济活动的攀升将有限。”(完)

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