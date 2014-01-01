《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 84.25 +2.04 +2.48 1698996
搜狐 72.93 +0.82 +1.14 255710
网易 78.60 +0.33 +0.42 357112
百度 177.88 +3.89 +2.24 2763274
亚信科技 11.96 +0.00 +0.00 870951
台湾
台湾积体电路 17.44 -0.14 -0.80 1477945
联电 2.04 +0.01 +0.49 186603
日月光 4.80 +0.06 +1.27 421526
硅品精密 5.98 +0.02 +0.34 355046
和信超媒体 1.00 +0.01 +0.76 83556
友达 3.12 +0.08 +2.63 85695
中华电信 30.96 -0.05 -0.16 22063
台湾国际航电 46.19 -0.47 -1.01 693192
香港
中国移动 52.29 +0.08 +0.15 146971
中国联通 15.06 -0.05 -0.33 133495
中国电信 50.57 +0.38 +0.76 25979
中芯国际 3.90 +0.11 +2.90 26823
电讯盈科 4.50 +0.15 +3.45 1987
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
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(整理 王兴亚)