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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 06:46 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 84.25 +2.04 +2.48 1698996

搜狐 72.93 +0.82 +1.14 255710

网易 78.60 +0.33 +0.42 357112

百度 177.88 +3.89 +2.24 2763274

亚信科技 11.96 +0.00 +0.00 870951

台湾

台湾积体电路 17.44 -0.14 -0.80 1477945

联电 2.04 +0.01 +0.49 186603

日月光 4.80 +0.06 +1.27 421526

硅品精密 5.98 +0.02 +0.34 355046

和信超媒体 1.00 +0.01 +0.76 83556

友达 3.12 +0.08 +2.63 85695

中华电信 30.96 -0.05 -0.16 22063

台湾国际航电 46.19 -0.47 -1.01 693192

香港

中国移动 52.29 +0.08 +0.15 146971

中国联通 15.06 -0.05 -0.33 133495

中国电信 50.57 +0.38 +0.76 25979

中芯国际 3.90 +0.11 +2.90 26823

电讯盈科 4.50 +0.15 +3.45 1987

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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