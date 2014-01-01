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市场报道 | 2014年 1月 2日 星期四 06:33 BJT

《美国重要政经日程》--1月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1200 - 农业部发布一周全球稻米价格

1330 - 劳工部公布一周初请失金人数

1400 - 商务部发布11月建筑支出数据

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1500 - 财政部宣布标售三及六个月期国库券，以及标售52周期国库券，三和十年期公债，以及30年期公债

2000 - 农业部发布一周全球棉花价格

2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场基金数据

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)每周发布资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 龚芳; 审校 张荻)

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