《美国重要政经日程》--1月2日

英国金融：英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1200 - 农业部发布一周全球稻米价格
1330 - 劳工部公布一周初请失金人数
1400 - 商务部发布11月建筑支出数据
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1500 - 财政部宣布标售三及六个月期国库券，以及标售52周期国库券，三和十年期公债，以及30年期公债
2000 - 农业部发布一周全球棉花价格
2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场基金数据
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)每周发布资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 龚芳; 审校 张荻)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在10
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。