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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 07:34 BJT

路透调查：美国上周原油库存料连续第五周下降，因进口减少

路透12月31日 - 周二公布的路透调查显示，美国上周商业原油库存可能连续第五周下降，因进口减少。

在美国石油协会(API)和美国能源资料协会(EIA)每周库存数据公布前，六位受访分析师平均预估，12月27日止当周美国原油库存料减少300万桶。

墨西哥湾的原油库存通常每年的12月都会下降，因墨西哥湾沿岸的炼厂因年末税收因素而降低库存。

API周二公布，12月27日止当周，原油库存减少570万桶，汽油库存增加330万桶，馏分油库存增加260万桶。

“原油供应料显示继续下降，因美国炼厂活动最近明显升温，且进口可能向每日700万桶回落，”芝加哥Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示。

调查显示，分析师平均估计12月27日止当周馏分油库存增加120万桶，汽油库存增加190万桶。

炼厂产能利用率料较前周的92.7%下降0.1个百分点。(完) (编译 侯向明；审校 徐文焰)

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