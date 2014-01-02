中国经济：养老金隐性债务规模估计大于20万亿--专家

* 中国养老金隐性债务规模估计大于20万亿--专家

* 机关事业养老体制改革使职业年金每年滚动增量近4,000亿元

* 2021年全国社保基金规模至少应翻一番

路透上海1月2日 - 中国社科院世界社会保障中心主任郑秉文推测，截至2012年底，中国养老金备付能力仅为154%，只够支付一年半，据此判断中国养老金隐性债务的规模肯定大于20万亿。

中国证券报周一报导援引他的话称，中国实行一胎政策几十年，老龄化趋势很严峻,养老保险体制改革的“突破口”在于机关事业单位改革，这将使中国每年职业年金滚动增量将近4,000亿元人民币，不仅增加养老金市场化运营的资金量，也成为中国资本市场长期投资的又一“活水”。

“机关事业单位改革是倒逼养老保障制度深化改革的契机，既可使企业职工受益，又可促进建立多层次的养老保障体系。”郑秉文称，在35年的改革中，有很多试点成功了，但是事业单位改革试点却是例外：2008年的五省市改革不成功；上世纪90年代事业单位改革有将近半数人参加，而至今仅有1,300万人。

他指出，机关和事业单位大口径人数将近4千万，他们建立职业年金之后，每年缴费就超过2,000亿元，相当于2012年职业年金缴费增量1,000亿元的两倍，如果考虑到103号文规定的职工个人新增4%税优政策的激励，每年的滚动增量就将近4,000亿元。

他分析称，从全球范围来看，养老金投资运营多为购买国债，或是采用市场化投资运作，而存在商业银行的只有中国。投资体制低效导致中国养老金的贬值风险在加大，在以银行存款为主的投资体制下，中国养老保险基金获得的年均收益率不到2%，而在过去11年间，中国年均通胀率高达2.47%，每年都处于缩水之中。

针对如此大规模的养老金隐性债务，郑秉文认为，要冷静分析客观对待，如在中国养老基金规模中，有相当的财政补贴，而美国等国家没有任何财政补贴。

此外，目前对养老隐性债务和未来的缺口心里没底，建议国家审计署应内部搞一次“摸底”。同时要看到中国收不抵支和需要财政补贴的省份数量越来越少，近10年来已经减少一半，目前只有十几个省收不抵支。

**2021年全国社保基金规模至少应翻一番**

根据联合国最新更新的数据，到2050年，中国60岁及以上人口占比是32.8%。人口老龄化压力日趋加剧。郑秉文认为，到2021年，全国社保基金规模至少应该翻一番。

要拓宽融资渠道，实现稳定积累可通过加快划拨国有资产步伐。比如，完善上市企业的国有股减转持政策（目前国企上市按筹资额的10%划拨应加大力度）；央企上缴利润按一定比例划拨给全国社保基金理事会，比如30%至40%；国家控股较高的央企划拨一部分给全国社保基金理事会。 财政转移支付可以论证“基数递增+超收分成”的可行性。可按某年作为基数，每年递增一个比例，到年底算账，届时采取分成的办法。 三是将一部分国家重要资源收入或国家宏观调控一次性收入划拨全国社保基金理事会。比如，挪威将石油收入几乎全部划归主权养老基金。中国可以在某些资源领域做尝试，比如征收特别资源税。这样既可节约资源消费，又可扩大主权养老基金规模。 四是将受托投资运营特定资产所获得的部分收益，划拨全国社保基金理事会。比如，可由全国社保基金理事会代财政部发行全国社保定向国债，收取的手续费或印花税可用于扩大全国社保基金理事会管理的资产规模。 五是应运作中央国库部分闲置资金，将这些头寸的投资收益划拨给全国社保基金理事会。

十八届三中全会通过的《决定》中，明确提到基础养老金实现全国统筹，制定社会保险待遇的确定和正常调整机制，适时适当降低社会保险费率，建立社保基金投资运营管理制度，机关事业单位养老金改革等。