美国与加拿大经济指标预测--1月2日-1月9日****

英国金融：英债投资者呼吁财政部发行更多长债和通胀保值债--DMO
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日当周 1月2日(四) 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月28日当周 -- 33.8 四周均值(万人) -- 34.8 续请失业金人数(万人) 12月21日当周 -- 292.3 1358 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 12月终值 -- 54.4 1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 12月 -- 55.3 1500 美国建筑支出 11月 +0.6% +0.8% 1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 12月 57.0 57.3 美国ISM制造业投入物价分项指数 53.0 52.5 美国ISM制造业就业分项指数 56.8 56.5 美国ISM制造业新订单分项指数 -- 63.6 1月3日(五) -- 美国整体汽车销售(万辆) 12月 1,600 -- 1445 美国纽约ISM企业活动指数 12月 -- 608.5 1530 美国ECRI经济领先指标 12月27日当周 -- 131.9 1月6日当周 1月6日(一) 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.7% +0.8% 1358 美国Markit服务业PMI 12月终值 -- 56.0 1500 美国工厂订单 11月 +1.5% -0.9% 耐久财订单 11月修正值 -- +3.5% 扣除运输的耐久财订单 -- +1.2% 扣除国防的耐久财订单 -- +3.5% 扣除飞机的非国防资本财订单 -- +4.5% 1500 美国ISM非制造业指数 12月 54.5 53.9 ISM非制造业企业活动指数 56.1 55.5 ISM非制造业雇佣指数 -- 52.5 ISM非制造业新订单指数 -- 56.4 ISM非制造业价格指数 -- 52.2 1月7日(二) 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月4日当周 -- +1.0% 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差400 逆差406.4 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 逆差3.1 顺差0.8 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月4日当周 -- +4.5% 1500 美国IBD消费者信心指数 1月 -- 43.1 1500 加拿大Ivey经季节调整的PMI 12月 52.0 53.7 1月8日(三) 1200 美国抵押贷款市场指数 12月27日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1200 美国抵押贷款市场指数 1月3日当周 -- -- 再融资指数 -- -- 1315 美国ADP民间就业人数(万人) 12月 -- 增加21.5 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加140 增加181.9 1月9日(四) 1230 美国Challenger企业计划裁员数量(万人) 12月 -- 4.5314 1315 加拿大房屋开工(万户) 12月 19 19.22 1330 加拿大建筑许可(万户) 11月 -2.2% +7.4% 1330 加拿大新屋价格 11月 +0.1% +0.1% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月4日当周 -- -- 四周均值(万人) -- -- 续请失业金人数(万人) 12月28日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 [ECI/TWCN (整理 张涛；审校 徐文焰)
路透伦敦1月24日 - 英国债务管理局(DMO)周二表示，英国公债投资者对该国财政部称，他们希望看到更多长期公债和通胀保值债券的发行。
* 亚币持续上扬且外资大举买超台股 * 股市封关后外资动能料稍减，但仍偏汇入 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.450 路透台北1月24日 - 台币兑美元 周二第三日收升，续创逾三个半月高位。交易员表示，亚币因市 场对美国总统特朗普保护主义立场担忧而持续上扬，且外资继续汇入买超台股。但午后美元指数 稳在10 0附近并未续挫，也令台币升幅收敛。 他们指出，外资今日继续大举买超台股逾百亿台币，丝毫不畏惧封关后长达八天可能出现任何事件的不确 定性，这现象有点令人匪夷所思。若以这两天外资汇入力道观察，明后天虽然少了股市交易的助益，但料仍有 外资的美元卖压等待消化，台币走势还是偏强看待。 〞外资偏向汇入，已经连两天买超台股逾100亿台币了。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易员则称，台币近期的强势表现让有些交易商跌破眼镜，不过出口商客户还算耐得住性子 ，没太跟着大举抛汇。进口商则逢低买进美元，让台币的走势稍稍获得收敛。 大型公股银行交易员认为，美元指数 经过快速修正后，在10
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。