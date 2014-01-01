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市场报道 | 2014年 1月 2日 星期四 07:59 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--1月2日-1月9日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值
    
    12月30日当周
    1月2日(四)
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                  12月28日当周      --       33.8
              四周均值(万人)                                              --       34.8
              续请失业金人数(万人)                      12月21日当周      --      292.3
    1358  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)               12月终值      --       54.4
    1430  加拿大RBC经季节调整制造业PMI                        12月        --       55.3
    1500  美国建筑支出                                        11月      +0.6%     +0.8%
    1500  美国供应管理协会(ISM)制造业指数                     12月       57.0      57.3
          美国ISM制造业投入物价分项指数                                  53.0      52.5
          美国ISM制造业就业分项指数                                      56.8      56.5
          美国ISM制造业新订单分项指数                                     --       63.6
    
    1月3日(五)
     --   美国整体汽车销售(万辆)                              12月      1,600       --
    1445  美国纽约ISM企业活动指数                             12月        --      608.5
    1530  美国ECRI经济领先指标                          12月27日当周      --      131.9
    
    1月6日当周    
    1月6日(一)
    1330  加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                   11月      -0.3%     -0.3%
                            (较上年同期)                                +0.7%     +0.8%
    1358  美国Markit服务业PMI                             12月终值        --       56.0
    1500  美国工厂订单                                       11月      +1.5%      -0.9%
              耐久财订单                                11月修正值        --      +3.5%
              扣除运输的耐久财订单                                        --      +1.2%
              扣除国防的耐久财订单                                        --      +3.5%
              扣除飞机的非国防资本财订单                                  --      +4.5% 
    1500  美国ISM非制造业指数                                12月       54.5       53.9
              ISM非制造业企业活动指数                                   56.1       55.5
              ISM非制造业雇佣指数                                         --       52.5
              ISM非制造业新订单指数                                       --       56.4
              ISM非制造业价格指数                                         --       52.2
    
    1月7日(二)
    1245  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)                1月4日当周       --      +1.0%
    1330  美国国际贸易收支(亿美元)                           11月    逆差400  逆差406.4
    1330  加拿大贸易收支(亿加元)                             11月    逆差3.1    顺差0.8
    1355  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)              1月4日当周       --      +4.5%  
    1500  美国IBD消费者信心指数                               1月         --       43.1
    1500  加拿大Ivey经季节调整的PMI                          12月       52.0       53.7
    
    1月8日(三)
    1200  美国抵押贷款市场指数                        12月27日当周        --        --
              再融资指数                                                  --        --
    1200  美国抵押贷款市场指数                          1月3日当周        --        --
              再融资指数                                                  --        --  
    1315  美国ADP民间就业人数(万人)                           12月        --   增加21.5
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                              11月    增加140 增加181.9     
    
    1月9日(四)
    1230  美国Challenger企业计划裁员数量(万人)                12月        --     4.5314
    1315  加拿大房屋开工(万户)                                12月         19     19.22
    1330  加拿大建筑许可(万户)                                11月      -2.2%     +7.4%
    1330  加拿大新屋价格                                      11月      +0.1%     +0.1%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)                    1月4日当周      --         --
              四周均值(万人)                                              --         --
              续请失业金人数(万人)                      12月28日当周      --         -- (完)
    
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾               [ECI/TWCN
 
 (整理 张涛；审校 徐文焰)

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