《中国报摘》--中国证券报1月2日

* 头版头条:

--上海证交所表示，2014年将提高上市公司情况说明会频率，扩大分行业信息披露覆盖面，完善快速反应机制，优化“e互动”平台功能，探索建设高收益蓝筹股板块。

* 其他:

--继2013年12月30日首批五家公司获得新股发行批文之后，12月31日又有陕西煤业、众信旅游、良信电器、炬华科技、奥赛康和天保重装共六家公司获得批文。

--多位融资租赁公司人士透露，有关部门日前已明确加快飞机租赁业务发展相关意见，将从改进购租管理、加大融资力度、完善财税政策、开拓国际市场、完善配套条件等方面推动飞机租赁业发展。

--中国宏观经济学会秘书长王建表示，目前中国经济的主要矛盾是生产过剩问题，国内分配体制矛盾对当前的生产过剩格局有着重大影响。而推动中国城镇化进程，可以产生巨大的内需。同时，目前应该明确以城镇化为投资方向的政策取向。

--中国社科院世界社会保障中心主任郑秉文表示，2014年养老保险顶层设计研究将继续深化，养老保险体制改革的“突破口”在于机关事业单位改革。值得注意的是，机关事业单位改革或将使得中国每年职业年金的滚动增量将近4,000亿元人民币。