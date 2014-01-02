金砖国家：12月31日股汇市收盘纵览

路透1月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月31日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.11%，成为1,002.96点。

中国股市：沪综指年末最后交易日小幅收涨，全年累计下跌6.75%

香港股市：收升0.3%，全年上涨2.9%

中国汇市：人民币即期连三日收创新高，全年升值近3%短线料持稳

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拉美股市：巴西股市休市

拉美汇市：巴西汇市自中午起休市

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南非股市：股指创下新高，年度涨幅达19%，因货币刺激措施提振对全球新兴市场资产的胃纳。Top-40绩优股指数 收涨0.32%，报41,482.39点，创历来最高收盘位，盘中更一度创下41,518.71点的纪录高位。综合指数 升0.27%，报46,256.23点，亦为纪录收盘高位，盘中高位为46,290.20点。

南非汇市：兰特兑美元在今年最后一个交易日下跌1.4%，2013年下挫逾24%

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印度股市：收盘上扬，指标BSE指数年度涨幅达8.9%；因外资持续流入，抵销国内经济低成长但高通胀的疑虑。指标BSE指数 收高27.67点，报21,170.68点；NSE指数 涨0.21%，报6,304点，年度涨幅达6.8%。

印度汇市：印度卢比收高，但年度跌幅达11%，因市场持续担忧其明年前景。部份拜决策官员采取紧急措施之赐，卢比兑美元收盘价虽远高于8月末68.85的纪录低位，但2013年仍为亚洲表现第三差的货币，且为连续第三年走贬。卢比兑美元 收报61.80/81，上日报61.91/92。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,442.160点。MSCI明晟俄罗斯指数 报786.89点。