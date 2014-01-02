金砖国家：12月31日股汇市收盘纵览

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透1月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月31日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.11%，成为1,002.96点。
中国股市：沪综指年末最后交易日小幅收涨，全年累计下跌6.75%
香港股市：收升0.3%，全年上涨2.9%
中国汇市：人民币即期连三日收创新高，全年升值近3%短线料持稳
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拉美股市：巴西股市休市
拉美汇市：巴西汇市自中午起休市
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南非股市：股指创下新高，年度涨幅达19%，因货币刺激措施提振对全球新兴市场资产的胃纳。Top-40绩优股指数 收涨0.32%，报41,482.39点，创历来最高收盘位，盘中更一度创下41,518.71点的纪录高位。综合指数 升0.27%，报46,256.23点，亦为纪录收盘高位，盘中高位为46,290.20点。
南非汇市：兰特兑美元在今年最后一个交易日下跌1.4%，2013年下挫逾24%
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印度股市：收盘上扬，指标BSE指数年度涨幅达8.9%；因外资持续流入，抵销国内经济低成长但高通胀的疑虑。指标BSE指数 收高27.67点，报21,170.68点；NSE指数 涨0.21%，报6,304点，年度涨幅达6.8%。
印度汇市：印度卢比收高，但年度跌幅达11%，因市场持续担忧其明年前景。部份拜决策官员采取紧急措施之赐，卢比兑美元收盘价虽远高于8月末68.85的纪录低位，但2013年仍为亚洲表现第三差的货币，且为连续第三年走贬。卢比兑美元 收报61.80/81，上日报61.91/92。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,442.160点。MSCI明晟俄罗斯指数 报786.89点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬0.74%，报32.8350卢布；卢布兑欧元 贬1.21%，报45.3280卢布。(完) (整理 龚芳；审校 王兴亚)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。