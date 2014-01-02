企业并购：菲亚特与UAW关联信托达成协议，将买断克莱斯勒剩余股份

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透米兰/底特律1月1日 - 意大利汽车生产企业菲亚特 周三宣布，已签署协议收购美国汽车公司克莱斯勒(Chrysler Group LLC)的剩余股份，从而为长达数月的紧张谈判画上句号，菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)也得以追求其构建全球第七大汽车集团的目标。
菲亚特将向美国汽车工人联盟(UAW)关联的退休职工医保信托购买41.46%克莱斯勒股权。此外，克莱斯勒还承诺待协议完成，向该信托额外支付7亿美元。
这份协议的签订可以说是马尔基翁内的一次胜利，他希望菲亚特与克莱斯勒合并成一家更有竞争力的汽车企业，拓展在全球的市场。但此前他在一年多的时间里与这家UAW信托在克莱斯勒估值问题上存在分歧。
两家公司的新闻稿均称，克莱斯勒将拿出19亿美元现金，同时菲亚特将拿出17.5亿美元买断这家名为VEBA信托的持股。
此外，克莱斯勒还宣布与UAW签署协议，待克莱斯勒股权出售协议完成后，将分四年每年向VEBA支付一次，总计7亿美元。VEBA管理并负责支付克莱斯勒退休员工的医疗福利。
该协议预计将在1月20之前完成。菲亚特表示，从这份协议的财务构成来看，该公司没有必要通过发股进行增资。
马尔基翁内从2009年开始执掌这两家企业。克莱斯勒与菲亚特结盟是奥巴马政府2009年重组美国汽车业的一项核心举措。(完)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江