企业并购：菲亚特与UAW关联信托达成协议，将买断克莱斯勒剩余股份

路透米兰/底特律1月1日 - 意大利汽车生产企业菲亚特 周三宣布，已签署协议收购美国汽车公司克莱斯勒(Chrysler Group LLC)的剩余股份，从而为长达数月的紧张谈判画上句号，菲亚特执行长马尔基翁内(Sergio Marchionne)也得以追求其构建全球第七大汽车集团的目标。

菲亚特将向美国汽车工人联盟(UAW)关联的退休职工医保信托购买41.46%克莱斯勒股权。此外，克莱斯勒还承诺待协议完成，向该信托额外支付7亿美元。

这份协议的签订可以说是马尔基翁内的一次胜利，他希望菲亚特与克莱斯勒合并成一家更有竞争力的汽车企业，拓展在全球的市场。但此前他在一年多的时间里与这家UAW信托在克莱斯勒估值问题上存在分歧。

两家公司的新闻稿均称，克莱斯勒将拿出19亿美元现金，同时菲亚特将拿出17.5亿美元买断这家名为VEBA信托的持股。

此外，克莱斯勒还宣布与UAW签署协议，待克莱斯勒股权出售协议完成后，将分四年每年向VEBA支付一次，总计7亿美元。VEBA管理并负责支付克莱斯勒退休员工的医疗福利。

该协议预计将在1月20之前完成。菲亚特表示，从这份协议的财务构成来看，该公司没有必要通过发股进行增资。