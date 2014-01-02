《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月2日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
*工商时报：
--新年新希望，台湾总统马英九昨日宣布〞端牛肉、拚有感〞，将采取扩大公共投资、挹注金融资金和大规模都市更新三大政策拚经济。预估投资额将达5,750亿台币，创造2兆3,000亿元经济效益，并推动〞金融挺创意〞计划，预计三年后银行对创意产业的融资总额将增至3,600亿台币。
--近日陆港媒体报导，美国为防止一年多前对中国太阳能所祭出的〞双反〞（反倾销、反补贴）制裁出现漏洞，有意将制裁扩大化，藉以把中国业者在台湾代工的漏洞彻底堵上。为此，中国商务部下属的中国机电商会已在2013年12月31日急召各家太阳能重点业者开会，共谋对策。
--兆丰金控 将提出五种〞公公并〞模式分析。据了解，兆丰金相关报告最快农历年前出炉，兆丰金也加入五种公公并选项分析，其中已确定近五年获利、资产规模、股权结构、市占率（金控将分析各子公司合并后的市占率及市场排名）、股东意愿（民股意愿）等五大项目，作为分析各选项的重要指标。
*经济日报：
--证交所研议与柜买中心共同推出一档跨市场、代表台湾资本市场的综合指数，将纳入集中市场、柜买市场成分股约100档至200档，名称暂订宝岛100或宝岛200（Formosa Index）指数，预计今年将上路。
--为了打破民众薪资停滞、鼓励企业加薪，政府公股事业台船 近日加薪2%，中钢 今年也有机会加薪，盼引发示范效应。经济部最近还透过21亿台币的最新科专计划，引导企业加薪、关怀弱势。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。