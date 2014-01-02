《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月2日

*工商时报：

--新年新希望，台湾总统马英九昨日宣布〞端牛肉、拚有感〞，将采取扩大公共投资、挹注金融资金和大规模都市更新三大政策拚经济。预估投资额将达5,750亿台币，创造2兆3,000亿元经济效益，并推动〞金融挺创意〞计划，预计三年后银行对创意产业的融资总额将增至3,600亿台币。

--近日陆港媒体报导，美国为防止一年多前对中国太阳能所祭出的〞双反〞（反倾销、反补贴）制裁出现漏洞，有意将制裁扩大化，藉以把中国业者在台湾代工的漏洞彻底堵上。为此，中国商务部下属的中国机电商会已在2013年12月31日急召各家太阳能重点业者开会，共谋对策。

--兆丰金控 将提出五种〞公公并〞模式分析。据了解，兆丰金相关报告最快农历年前出炉，兆丰金也加入五种公公并选项分析，其中已确定近五年获利、资产规模、股权结构、市占率（金控将分析各子公司合并后的市占率及市场排名）、股东意愿（民股意愿）等五大项目，作为分析各选项的重要指标。

*经济日报：

--证交所研议与柜买中心共同推出一档跨市场、代表台湾资本市场的综合指数，将纳入集中市场、柜买市场成分股约100档至200档，名称暂订宝岛100或宝岛200（Formosa Index）指数，预计今年将上路。

--为了打破民众薪资停滞、鼓励企业加薪，政府公股事业台船 近日加薪2%，中钢 今年也有机会加薪，盼引发示范效应。经济部最近还透过21亿台币的最新科专计划，引导企业加薪、关怀弱势。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。