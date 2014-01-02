西班牙经济：经济部长认为2014年将创造可观的就业

路透马德里1月1日 - 西班牙经济部长德金多斯周三表示，随着经济展开初步复苏，2014年创造的就业将很“可观”。但调查显示，大多数的西班牙人认为要到2015年才会有明显的改善。

“2014年可望有净就业创造，高于我们9月时在预算案中的预测，失业率则将会下滑，”德金多斯对Cadena Ser电台表示。但他并未透露预估会创造多少的就业岗位。

西班牙于2013年第三季走出衰退，但经济仍疲弱，官方预估2014年失业率为25.9%，约和目前相当，民众并未感受到真正的经济复苏。

周三另一份刊登在报纸El Mundo、针对1,000位民众的调查显示，有71%的西班牙人相信经济在复苏并认为危机最快要等到2015年才开始结束。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)