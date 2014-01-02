西班牙经济：经济部长认为2014年将创造可观的就业

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透马德里1月1日 - 西班牙经济部长德金多斯周三表示，随着经济展开初步复苏，2014年创造的就业将很“可观”。但调查显示，大多数的西班牙人认为要到2015年才会有明显的改善。
“2014年可望有净就业创造，高于我们9月时在预算案中的预测，失业率则将会下滑，”德金多斯对Cadena Ser电台表示。但他并未透露预估会创造多少的就业岗位。
西班牙于2013年第三季走出衰退，但经济仍疲弱，官方预估2014年失业率为25.9%，约和目前相当，民众并未感受到真正的经济复苏。
周三另一份刊登在报纸El Mundo、针对1,000位民众的调查显示，有71%的西班牙人相信经济在复苏并认为危机最快要等到2015年才开始结束。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江