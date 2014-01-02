美国个股：露华浓称将退出中国，且将裁减逾1,000个工作岗位

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透12月31日 - 露华浓(Revlon) 称将退出中国，并将裁撤逾1,000个工作岗位，这是该公司旨在每年节省约1,100万美元的整顿工作一部份；露华浓在中国的化妆品销售节节下滑。
露华浓在一份申报文件中指出，中国业务占整体净销售比重约为2%，而其2012年净营收为14.3亿美元。该公司旗下还有化妆品品牌Almay及指甲用品Sinful Colors。
露华浓指出，将裁撤1,100个职位，主要位于中国，其中包含通过第三方机构聘雇的940名美容顾问。2012年12月31日止，该公司共有5,100名员工。
**中国销售下滑**
露华浓在1996年就进入中国市场，2012年在中国的销售下滑，此一势头延续至2013上半年，而该公司将原因归咎于中国经济成长放缓导致消费减少。
公司发言人Elise Garofalo表示，“我们就中国商机及运营成本做了一番总体评估...我们的结论是退出中国市场是最为合理做法。”
露华浓为收购界大腕Ronald Perelman旗下的公司，预料税前重整及相关的费用约2,200万美元。
该公司周二表示，当中约1,000万美元费用是员工相关成本，其余则是销售减计及打销存货。
露华浓称2013年12月已经认列了2,090万美元的费用，其余费用料于2014年认列。
该公司称约800万美元的年度节省费用，将改善2014年财报。
露华浓周二股价收盘上涨1.63%至24.96美元，2013年涨幅近70%。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。