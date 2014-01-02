《全球主要国家债券发行预告》--1月2日-1月9日

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时 国家 规 发行细节 间 模 1/7 英国 指数关联债券 1/7 日本 三个月期贴现国库券 1/7 日本 10年期公债 1/7 美国 三年期公债 1/8 美国 10年期公债 1/9 西班 公债标售 牙 1/9 日本 三个月期贴现国库券 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江