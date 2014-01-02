中国证券：探索建设高收益蓝筹股板块，提升蓝筹市场活跃度--上证所

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海1月2日 - 中国上海证券交易所称，尽管市场服务和监管不适合以指数上涨为目标，但面对2013年沪综指 6.75%的跌幅仍感“如芒在背”。在新的一年展望中，该所提出探索建设高收益蓝筹股板块，提升蓝筹市场活跃度等多项措施。
中国证券报周四引述上证所表示，除加强持续监管外，上证所“还将在丰富产品、匹配投资者需求，优化上市公司结构和质量，提升蓝筹市场活跃度，打击市场违法违规行为等方面进行完善，并适时向市场披露。”
对2014年的工作，上证所称，在市场入口环节，将要求“造假上市”的发行人回购全部首发新股，并赔偿投资者损失；严格执行就稳定股价、减持、锁定期、持股意向等问题提出的相关规定。
在持续监管环节，将对此前推出的措施进行优化，适时全面实施信披直通车，提高上市公司情况说明会频率，扩大分行业信息披露覆盖面，完善快速反应机制，优化“e互动”平台功能。
至于新的一年市场走势，该所有关负责人指出，“我们无法预设新一年上海市场的涨跌结果，但我们相信，强化投资者权益保护工作，有助于提升上海市场的用户体验，浓人情、聚人心、汇人气。”
报导称，市场主要专业机构认为2014年上行机会将大于下行风险。具体原因包括十八届三中全会改变了投资者中长期的经济预期；宏观经济正在逐渐探明底部，企业盈利已有所恢复；以及发达市场引领的全球经济复苏为中国改革提供良好的缓冲等。
一般来说，证券市场投资者把那些在其所属行业内占有重要支配性地位、业绩优良，成交活跃、红利优厚的大公司股票称为蓝筹股。A股市场上，公认的蓝筹股包括大型上市银行、电信公司及石油、航空等行业龙头公司。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。