中国基金：借力余额宝天弘基金资产排名窜升至第二，华夏居首--报载

路透上海1月2日 - “好风凭借力，送我上青云。”对天弘基金管理公司2013年的表现来说，这可谓最好写照。中国证券报周四报导，凭借与支付宝合作的“余额宝”，按管理基金资产规模计，2012年还仅排在第50名的天弘基金，2013年末排名窜升至第二位，华夏基金则依旧居首。

报导同时引述业内人士认为，按照“余额宝”的增长速度，凭借阿里巴巴 强大的资源优势，天弘有望很快成为业内第一大基金公司。

根据天相投顾的数据，至2013年底，管理基金资产规模前10大基金公司依次为华夏、天弘、嘉实、易方达、南方、中银、广发、工银瑞信、博时和华安。

按不含QDII(合格境内机构投资者)和联接基金口径，截至2013年12月31日，华夏、天弘和嘉实管理基金资产规模分别为2,127亿元人民币、1,944亿元和1,537亿元，其中天弘的基金资产中“余额宝-增利宝”一股独大，为1,853亿元，占其总规模逾九成。

余额宝于2013年6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。

天相数据统计并显示，在2013年底公募管理规模超过千亿的九家基金公司中，易方达基金主动股票投资业绩整体高达20.75%，排名第一，紧随其后的是华夏基金17.57%、嘉实基金16.82%、中银基金16.53%。