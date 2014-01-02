中国基金：借力余额宝天弘基金资产排名窜升至第二，华夏居首--报载

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透上海1月2日 - “好风凭借力，送我上青云。”对天弘基金管理公司2013年的表现来说，这可谓最好写照。中国证券报周四报导，凭借与支付宝合作的“余额宝”，按管理基金资产规模计，2012年还仅排在第50名的天弘基金，2013年末排名窜升至第二位，华夏基金则依旧居首。
报导同时引述业内人士认为，按照“余额宝”的增长速度，凭借阿里巴巴 强大的资源优势，天弘有望很快成为业内第一大基金公司。
根据天相投顾的数据，至2013年底，管理基金资产规模前10大基金公司依次为华夏、天弘、嘉实、易方达、南方、中银、广发、工银瑞信、博时和华安。
按不含QDII(合格境内机构投资者)和联接基金口径，截至2013年12月31日，华夏、天弘和嘉实管理基金资产规模分别为2,127亿元人民币、1,944亿元和1,537亿元，其中天弘的基金资产中“余额宝-增利宝”一股独大，为1,853亿元，占其总规模逾九成。
余额宝于2013年6月上线，是支付宝打造的一款针对支付宝用户的余额增值服务。用户将支付宝资金转入余额宝就相当于购买了货币基金，可以随时用于消费支付和转出，相当于货币基金赎回。
天相数据统计并显示，在2013年底公募管理规模超过千亿的九家基金公司中，易方达基金主动股票投资业绩整体高达20.75%，排名第一，紧随其后的是华夏基金17.57%、嘉实基金16.82%、中银基金16.53%。
2012年基金公司资产管理规模排名前10位的则是:华夏、易方达、嘉实、南方、博时、广发、工银瑞信、中银、大成、华安。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。