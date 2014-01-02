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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 08:47 BJT

《台湾重要政经日程》--1月2日

===================今日重要政经消息=============================

1/2(四)

--09:00 立法院财政委员会审查预算案。

--09:00 立法院内政委员会举办〞海峡两岸服务贸易协议〞公听会。

--10:00 中经院公布12月台湾制造业PMI记者会。

--10:30 戴德梁行不动产市场展望记者会。

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1/3(五)

--12:00 证交所年终纪者会。

--12:30 央行标售364天期存单，金额预定1,000亿台币，6日发行。

1/6(一) *--宏达电 公布第四季财报。

--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。

--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。

1/7(二)

--14:00 仲量联行2013 Q4暨2014不动产市场展望记者会。

--16:00 财政部公布12月出口金额，11月为较上年同期持平。

1/10(五)

--12:30 央行标售两年期定存单，金额预定100亿台币，13日发行。

1/13(一)

--央行标售103-2期国库券，天期182天期，金额预定250亿台币。14日发行。

1/14(二)

--央行标售103/1期两年期公债，金额350亿台币，17日发行。

1/15(三)

--央行标售103/2期五年期公债，金额400亿台币，20日发行。

1/20(一)

--16:00 经济部公布12月外销订单金额年变动率，上月为增0.8%。

1/22(三)

--8:30 主计总处公布12月季调失业率，上月为4.15%。

1/23(四)

--16:00 经济部公布12月工业生产指数，上月年减0.12%。

1/24(五)

--央行代标售103/3期20年公债，金额300亿台币，29日发行。

--16:10 央行公布M2货币总计数年增率，11月为年增6.05%。

1/30(四)-2/4(二)

--农历春节假期。

2/11(二)

--央行标售103/4期五年期公债，金额400亿台币，14日发行。

2/20(四)

--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。

2/21(五)

--央行标售103/5期30年期公债，金额300亿台币，26日发行。

--央行标售103-3期国库券，天期273天期，金额预定250亿台币，24日发行。

2/25(二)

--央行标售103/6期10年期公债，金额400亿台币，3月3日发行。

2/28(五)

--和平纪念日金融市场休市。

3/26(三)

--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。

4/4(五)

--儿童节金融市场休市。

6/2 (五)

--端午节休市一日。

9/8(一)

--中秋节休市一日。

10/10(五)

--国庆日休市一日。

注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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