全球金融：全球央行第三季美元储备份额略降，欧元则上扬--IMF

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透纽约12月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周一发布数据显示，全球央行第三季持有的美元储备为3.80万亿(兆)美元，占总储备的61.4%，略低于第二季的61.8%。
第三季全球外汇储备总额增至11.43万亿美元，上一季为11.14万亿美元。
全球储备是各国央行以不同币种储备的资产。各央行有时会联手买入或抛售官方国际储备，以期影响汇率。
欧元储备增至1.50万亿美元，比重为24.2%，高于上季的1.454万亿美元。
自2009年以来，欧元在储备资产中的比重就一直下降，因欧元区主权债和经济危机引发忧虑。在2009年比重达到顶峰时，欧元比重一度仅略低于28%。
日圆储备降至3.86%，上季则为3.89%。
全球央行第三季持有澳元储备达1,023亿美元，高于上季的1,016亿美元。加元储备为1,125亿美元，亦高于上季的1,099亿美元。
IMF扩大检视范围，来提高全球金融数据透明度。这也反映全球央行储备资产多样化的趋势。
第三季已分配储备增至6.19万亿美元，前一季为6.07万亿美元。未分配储备（即未知且据信多为中国持有的储备）升至5.24万亿美元，前季为5.06万亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 张涛)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。