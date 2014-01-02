全球金融：全球央行第三季美元储备份额略降，欧元则上扬--IMF

路透纽约12月31日 - 国际货币基金组织(IMF)周一发布数据显示，全球央行第三季持有的美元储备为3.80万亿(兆)美元，占总储备的61.4%，略低于第二季的61.8%。

第三季全球外汇储备总额增至11.43万亿美元，上一季为11.14万亿美元。

全球储备是各国央行以不同币种储备的资产。各央行有时会联手买入或抛售官方国际储备，以期影响汇率。

欧元储备增至1.50万亿美元，比重为24.2%，高于上季的1.454万亿美元。

自2009年以来，欧元在储备资产中的比重就一直下降，因欧元区主权债和经济危机引发忧虑。在2009年比重达到顶峰时，欧元比重一度仅略低于28%。

日圆储备降至3.86%，上季则为3.89%。

全球央行第三季持有澳元储备达1,023亿美元，高于上季的1,016亿美元。加元储备为1,125亿美元，亦高于上季的1,099亿美元。

IMF扩大检视范围，来提高全球金融数据透明度。这也反映全球央行储备资产多样化的趋势。