中国新股：第二批公司获A股IPO批文，包括陕西煤业等六家

路透上海1月2日 - 继首批五家公司启动A股IPO程序后，又有六家公司获得中国证监会的IPO批文，中国证券报周四报导，这六家公司包括在上海证交所上市的陕西煤业，在深圳证交所上市的众信旅游、良信电器、炬华科技、奥赛康和天保重装。

其中除陕西煤业外，其余五家已在深圳证交所刊登招股意向书，其中众信旅游和良信电器分别拟发至多1,700万股及不超过2,154万股，将在中小板上市。

此外炬华科技、奥赛康和天保重装拟发行股数则分别为至多2,500万、不超过7,000万及2,570万，拟登陆创业板。