企业结盟：Nasdaq将收购伊斯坦布尔交易所5%股权

路透伊斯坦布尔12月31日 - Nasdaq OMX Group 及土耳其的伊斯坦布尔交易所(Borsa Istanbul)周二表示，Nasdaq将收购伊斯坦布尔交易所5%的股权，从而让后者可以运用Nasdaq的市场技术来吸引新的客户。

土耳其希望将伊斯坦布尔打造成区域金融中心，而根据协议的条款，国营的伊斯坦布尔交易所未来可以收购Nasdaq OMX Group的2%股权。

伊斯坦布尔交易所主席Ibrahim Turhan在一场记者会上表示，该公司将买下Nasdaq OMX各种资产类别的交易、结算及基础建设技术，同时将可以在25个国家运用并转售这套软件。

Turhan表示，“我们将继续和Nasdaq OMX合作以求股权互换。我们将会在2014年6月30日知道是否会进行股权互换。”这是伊斯坦布尔交易所首度与重要关系人开会，当中包括在该交易所市场进行交易的投资公司。

“若能进行股权交换，则伊斯坦布尔交易所将获得收购Nasdaq OMX的2%少数股权的选择权。但若要实现这点，我们必须要有企业估值，但目前我们还没有精确的数字。”

伊斯坦布尔交易所是土耳其唯一一家交易所，是由伊斯坦布尔证券交易所、黄金交易所及衍生品交易所合并而来，之后计画进行民营化。

Turhan指出，他希望伊斯坦布尔交易所可以在2015年底之前进行股票上市。

Nasdaq OMX将有权选择将持股比例从5%提升至7%，同时也将从这笔交易中取得一系列的现金付款。

Nasdaq在7月时与伊斯坦布尔交易所签署一向合作协议，让后者可以取得其市场技术。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)