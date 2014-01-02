企业结盟：Nasdaq将收购伊斯坦布尔交易所5%股权

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透伊斯坦布尔12月31日 - Nasdaq OMX Group 及土耳其的伊斯坦布尔交易所(Borsa Istanbul)周二表示，Nasdaq将收购伊斯坦布尔交易所5%的股权，从而让后者可以运用Nasdaq的市场技术来吸引新的客户。
土耳其希望将伊斯坦布尔打造成区域金融中心，而根据协议的条款，国营的伊斯坦布尔交易所未来可以收购Nasdaq OMX Group的2%股权。
伊斯坦布尔交易所主席Ibrahim Turhan在一场记者会上表示，该公司将买下Nasdaq OMX各种资产类别的交易、结算及基础建设技术，同时将可以在25个国家运用并转售这套软件。
Turhan表示，“我们将继续和Nasdaq OMX合作以求股权互换。我们将会在2014年6月30日知道是否会进行股权互换。”这是伊斯坦布尔交易所首度与重要关系人开会，当中包括在该交易所市场进行交易的投资公司。
“若能进行股权交换，则伊斯坦布尔交易所将获得收购Nasdaq OMX的2%少数股权的选择权。但若要实现这点，我们必须要有企业估值，但目前我们还没有精确的数字。”
伊斯坦布尔交易所是土耳其唯一一家交易所，是由伊斯坦布尔证券交易所、黄金交易所及衍生品交易所合并而来，之后计画进行民营化。
Turhan指出，他希望伊斯坦布尔交易所可以在2015年底之前进行股票上市。
Nasdaq OMX将有权选择将持股比例从5%提升至7%，同时也将从这笔交易中取得一系列的现金付款。
Nasdaq在7月时与伊斯坦布尔交易所签署一向合作协议，让后者可以取得其市场技术。(完) (编译 张明钧; 审校 王兴亚)
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。