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市场报道 | 2014年 1月 2日 星期四 08:55 BJT

《汇市简讯》英镑/美元继续攀升，1.6618为下一目标与重要阻力位

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* 英镑是今日亚洲早盘的主要亮点，兑美元升至1.6592，为2011年8月19日以来新高

* 目前市场预期英国央行升息时程要早于该行先前提出的前瞻指引

* 在基本面改善和利差优势的辅助下，英镑维持上升趋势

* 5、10和20日移动均线仍走升，波林格区间继续扩大，这些都是强势讯号

* 2011年8月触及的趋势高位1.6618是下一目标及重要技术阻力位(完)

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