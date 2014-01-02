《中国报摘》--其他报纸重要消息1月2日

**上海证券报**

--2013年12月31日，全国中小企业股份转让系统正式面向全国受理企业挂牌申请，首日共受理145家企业申报材料。

--中国证券业协会近日发布相关指引，债券型证券投资基金或集合信托计划，以及在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购新股的理财产品等证券投资产品，不得参与网下新股申购。

--2013年券商承销金额共计13,862.49亿元人民币，其中通过增发方式融资2,177.72亿元。前10家券商的排位总体上保持稳定，中信证券 、中信建投证券和中金公司继续稳坐前三甲。

--中国机电产品进出口商会在发给企业的一份通知中称，美国部分光伏企业拟对中国大陆和中国台湾出口至美国的太阳能光伏产品采取新动作，具体拟堵住台湾代工电池通道。另据透露，已和中国企业达成“价格承诺”的欧盟也可能效仿美国做法。

**证券时报**

--兴业银行 近日将三年期以内的存款利率全部上浮到顶。至此，12家股份制银行中已有一半银行上调二年期、三年期定期存款利率的挂牌价。

**第一财经日报**

--中国电信集团全资子公司炫彩互动网络拟引入投资者，融资3亿元，该公司是中国电信旗下唯一从事网络游戏开发、运营和发行业务的公司。

**金融时报**

--中国央行和银监会近日通知，赋予了资产证券化参与机构风险自留方式更大的灵活性；发起机构除可选取最低信用档次的证券进行风险自留外，还可在各档次证券中抽取相同比例的证券作为风险自留。业内专家认为，此举或可提高资产证券化发起机构的参与热情，提升资产证券化市场的活跃程度。(完)