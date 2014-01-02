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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 09:25 BJT

韩国热股：三星电子盘中跌逾2%，因获利前景疲弱

路透首尔1月2日 - 韩国三星电子 周四盘初跌逾2%，因第四季获利前景仍然黯淡。汇率变化和面板业务利润率萎缩，打压其获利前景。

“我们预计三星的获利约为9.5万亿韩元，低于10.2万亿韩元左右的市场普遍预期水平。最大原因应是韩元兑美元汇率，其次是OLED的利润率下降，”IBK Investment & Securities的分析师Lee Seung-woo表示。

预计三星电子将在下周二公布最新财报。(完)

(编译 张涛；审校　戴素萍)

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