葡萄牙财政：总统签署2014年预算，但部分撙节举措或遭宪法法庭否决

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
路透里斯本12月31日 - 葡萄牙总统周二批准了2014年预算，但宪法法庭可能会否决预算中的部分缩减举措，从而令该国摆脱国际救助的计划增添变数。
葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)已签署预算成为法律，1月1日生效。
但左翼政党表示，将在葡萄牙预定2014年年中退出救助计划之前，在宪法法庭对预算发起挑战。
身为保守派的席尔瓦可能也会选择把预算提交宪法法庭，以确定公共部门减薪等多项撙节措施的合法性。此前他将今年预算中的几项紧缩举措交由该法庭裁定，其中部分措施遭到否决。
总统办公室拒绝就席尔瓦的下一步计划发表评论。
欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一称，葡萄牙已经成功实施了不少改革举措，但还需要作出更多努力，以增强投资者信心，并消除法律风险等方面引发的怀疑。(完)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江