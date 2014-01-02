葡萄牙财政：总统签署2014年预算，但部分撙节举措或遭宪法法庭否决

路透里斯本12月31日 - 葡萄牙总统周二批准了2014年预算，但宪法法庭可能会否决预算中的部分缩减举措，从而令该国摆脱国际救助的计划增添变数。

葡萄牙总统席尔瓦(Anibal Cavaco Silva)已签署预算成为法律，1月1日生效。

但左翼政党表示，将在葡萄牙预定2014年年中退出救助计划之前，在宪法法庭对预算发起挑战。

身为保守派的席尔瓦可能也会选择把预算提交宪法法庭，以确定公共部门减薪等多项撙节措施的合法性。此前他将今年预算中的几项紧缩举措交由该法庭裁定，其中部分措施遭到否决。

总统办公室拒绝就席尔瓦的下一步计划发表评论。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周一称，葡萄牙已经成功实施了不少改革举措，但还需要作出更多努力，以增强投资者信心，并消除法律风险等方面引发的怀疑。(完)