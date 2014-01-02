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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:12 BJT

《香港重要政经日程》--1月2日-1月8日

==================今日重要政经消息==================

1月2日（周三）

-- 公布11月份零售销售数字。

-- 合和公路基建 公布中期业绩。

*-- 澳门公布12月博彩收入。

--13:00 金山软件 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

1月6日（周一）

--10:30 电能实业 股东特别大会。

-- 香港玩具展、婴儿用品展及文具展开幕(至1月9日)。

*1月7日（周二）

-- 公布12月底止外汇储备资产。

*1月8日（周三）

--15:00 富达中国证券市场2014年展望记者会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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