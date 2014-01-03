《香港重要政经日程》--1月3日-1月10日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
==================今日重要政经消息==================
1月3日（周五）
--暂无。
================== 近期重要政经消息=================
1月6日（周一）
--10:30 电能实业 股东特别大会。
*--10:30 汇丰公布12月香港采购经理指数（PMI）。
*--11:30 法兴窝轮及牛熊证市场年度回顾与展望记者会。
-- 香港玩具展、婴儿用品展及文具展开幕(至1月9日)。
1月7日（周二）
-- 公布12月底止外汇储备资产。
1月8日（周三）
--15:00 富达中国证券市场2014年展望记者会。
*1月10日（周五）
--11:00 顺风光电 在中国举行股东特别大会。
--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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