版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 09:57 BJT

《香港重要政经日程》--1月3日-1月10日

==================今日重要政经消息==================

1月3日（周五）

--暂无。

================== 近期重要政经消息=================

1月6日（周一）

--10:30 电能实业 股东特别大会。

*--10:30 汇丰公布12月香港采购经理指数（PMI）。

*--11:30 法兴窝轮及牛熊证市场年度回顾与展望记者会。

-- 香港玩具展、婴儿用品展及文具展开幕(至1月9日)。

1月7日（周二）

-- 公布12月底止外汇储备资产。

1月8日（周三）

--15:00 富达中国证券市场2014年展望记者会。

*1月10日（周五）

--11:00 顺风光电 在中国举行股东特别大会。

--14:00 伯明翰环球 股东周年大会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐