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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:17 BJT

全球金市：金价守在六个月低位附近，2013年跌去28%

美国期金 上涨0.2%至每盎司1,204.70美元。

中国周三公布的官方数据显示，中国12月工厂活动小幅放缓，因出口订单和产出疲弱。这进一步证明虽然中国经济仍然具有韧性，但在2013年底失去了部分动能。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明； 审校 张若琪)

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