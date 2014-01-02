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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:25 BJT

国际油市：美国原油期货小涨，因库存降幅超出预期

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，12月27日止当周美国原油库存减少570万桶至3.618亿桶，分析师预估为减少300万桶。

一名伊朗官员周二称，伊朗与六大国将在1月底落实强制伊朗暂停极为敏感核项目的协议。

随着中国国营贸易商珠海振戎洽商新的凝析油合约，中国明年可能扩大买进伊朗原油，买进数量可能升至2012年西方国家对伊朗实施严格制裁以来的新高，恐有导致美国不快之虞。

伊拉克石油部周三表示，12月日均石油出口量为234.1万桶，低于11月的238.1万桶。(完)

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产油国官方售价英文原文 [OSP/O (编译 王翔琼；审校 张若琪)

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