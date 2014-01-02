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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:29 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--1月2日

路透上海1月2日 - (欲浏览计划在中国首次公开招股的公司消息,请点选 )

网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

1/8 深 新宝股份 002705 不超过7,600 -- -- 东莞证券 1/13

1/8 深 我武生物 300357 不超过3,000 -- -- 海际大和 1/13

1/9 深 楚天科技 300358 不超过2,200 -- -- 宏源证券 1/14

1/9 沪 纽威股份 -- 不超过12,000 -- -- 中信建投 1/14

*1/10 深 良信电器 002706 不超过2,154 -- -- 东吴证券 1/15

*1/10 深 炬华科技 300360 不超过2,500 -- -- 海通证券 1/15

*1/10 深 奥康赛 300361 不超过7,000 -- -- 中金公司 1/15

*1/10 深 天保重装 300362 不超过2,570 -- -- 东北证券 1/15

1/13 深 全通教育 300359 不超过2,000 -- -- 民生证券 1/16

*1/15 深 众信旅游 002707 不超过1,700 -- -- 华泰联合 1/20

注:1.本表包括新股发行及上市

2.*代表有新增 (完) (整理 林琦; 审校 张喜良)

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