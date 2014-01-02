《中国已公布新股发行上市日程表》--1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - (欲浏览计划在中国首次公开招股的公司消息,请点选 )
网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
1/8 深 新宝股份 002705 不超过7,600 -- -- 东莞证券 1/13
1/8 深 我武生物 300357 不超过3,000 -- -- 海际大和 1/13
1/9 深 楚天科技 300358 不超过2,200 -- -- 宏源证券 1/14
1/9 沪 纽威股份 -- 不超过12,000 -- -- 中信建投 1/14
*1/10 深 良信电器 002706 不超过2,154 -- -- 东吴证券 1/15
*1/10 深 炬华科技 300360 不超过2,500 -- -- 海通证券 1/15
*1/10 深 奥康赛 300361 不超过7,000 -- -- 中金公司 1/15
*1/10 深 天保重装 300362 不超过2,570 -- -- 东北证券 1/15
1/13 深 全通教育 300359 不超过2,000 -- -- 民生证券 1/16
*1/15 深 众信旅游 002707 不超过1,700 -- -- 华泰联合 1/20
注:1.本表包括新股发行及上市
2.*代表有新增 (完) (整理 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。