《香港报摘》--其他报纸重要消息1月2日

* 明报：

--香港电视 能否藉流动电视牌复活，通讯局会否介入调查将成关键。据政府消息人士透露，该局目前未有任何决定。由于港视购入中移动 香港的流动电视牌照及频谱属于《电讯条例》管辖，若其他电视台提出反对，其理据未必有力。

--德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示，上海自贸区应争取在一、两年内建成一个3,000亿至4,000亿元人民币资金池的离岸市场，并拥有贷存比宽松、存款准备金率和营业税较低的政策环境。他并警告，自贸区形成初期，可能吸走本港1,000亿元人民币存款。

* 星岛日报：

--政府消息指出，个别发展商近期一直未有回覆政府开出的补地价条件，令部份补地价个案胶着，估计与近期楼市升势停止有关。

* 苹果日报：

--本地廉航香港快运副行政总裁Andrew Cowen透露，公司开业仅13个星期，已售出27.5万张机票，反应远超预期；今年航线将大增三倍至20多条，包括港人最爱的日本，更估计可极速达收支平衡。

--汉能太阳能 公告称，大股东李河君去年抵押所持市值逾40亿港元股份，贷款约3.45亿港元再增持公司股份。汉能主席代明芳称，相信李河君只是短暂周转不灵。

* 东方日报：

--二手豪宅业主纷纷面对现实，愿以吸引价出售单位，西半山康威园有中低层户以约1,700万港元售出，跌穿去年售出的极低户做价水平，实用尺价约1.3万港元。另港岛南贝沙湾6期7座中层户减价150万元或6%，以2,350万元易手。

--据接近通讯局的消息人士透露，由于香港电讯 收购CSL的交易涉及复杂的竞争评估，通讯局需要委聘独立顾问提供意见作参考，估计未必能于三个月内批准该项交易。

* 文汇报：

--中国城际动车组最大一笔出口订单首列车辆，昨日在中国南车四方股份公司下线，并从青岛港装船启运，前往阿根廷。该城际动车组的最高运营时速100公里，每节车辆的最大载客量为310人。

* 大公报：

--内地家居产品销售商中国家居 董事局主席黄文彬表示，公司2013年将资源重新整合，集中采购与供应，加强成本控制，成功扭亏为盈，上半年的销售额已达标4亿元人民币，预期年底可翻倍，2013年全年的销售目标有望达成。(完)