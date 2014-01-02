《香港报摘》--其他报纸重要消息1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
* 明报：
--香港电视 能否藉流动电视牌复活，通讯局会否介入调查将成关键。据政府消息人士透露，该局目前未有任何决定。由于港视购入中移动 香港的流动电视牌照及频谱属于《电讯条例》管辖，若其他电视台提出反对，其理据未必有力。
--德意志银行大中华区首席经济学家马骏表示，上海自贸区应争取在一、两年内建成一个3,000亿至4,000亿元人民币资金池的离岸市场，并拥有贷存比宽松、存款准备金率和营业税较低的政策环境。他并警告，自贸区形成初期，可能吸走本港1,000亿元人民币存款。
* 星岛日报：
--政府消息指出，个别发展商近期一直未有回覆政府开出的补地价条件，令部份补地价个案胶着，估计与近期楼市升势停止有关。
* 苹果日报：
--本地廉航香港快运副行政总裁Andrew Cowen透露，公司开业仅13个星期，已售出27.5万张机票，反应远超预期；今年航线将大增三倍至20多条，包括港人最爱的日本，更估计可极速达收支平衡。
--汉能太阳能 公告称，大股东李河君去年抵押所持市值逾40亿港元股份，贷款约3.45亿港元再增持公司股份。汉能主席代明芳称，相信李河君只是短暂周转不灵。
* 东方日报：
--二手豪宅业主纷纷面对现实，愿以吸引价出售单位，西半山康威园有中低层户以约1,700万港元售出，跌穿去年售出的极低户做价水平，实用尺价约1.3万港元。另港岛南贝沙湾6期7座中层户减价150万元或6%，以2,350万元易手。
--据接近通讯局的消息人士透露，由于香港电讯 收购CSL的交易涉及复杂的竞争评估，通讯局需要委聘独立顾问提供意见作参考，估计未必能于三个月内批准该项交易。
* 文汇报：
--中国城际动车组最大一笔出口订单首列车辆，昨日在中国南车四方股份公司下线，并从青岛港装船启运，前往阿根廷。该城际动车组的最高运营时速100公里，每节车辆的最大载客量为310人。
* 大公报：
--内地家居产品销售商中国家居 董事局主席黄文彬表示，公司2013年将资源重新整合，集中采购与供应，加强成本控制，成功扭亏为盈，上半年的销售额已达标4亿元人民币，预期年底可翻倍，2013年全年的销售目标有望达成。(完)
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路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。