港报社评：游行人数虽减真实问题未解--明报1月2日

今年元旦游行人数报称3万，远低于去年报称的13万；民间全民投票参与人数也较去年的特首选举少。然而，市民对特区政府的不满持续升温，对「政制」关注度更超越「经济」。昨天游行人数较少，可能是「游行厌倦症」所致，但怨气埋藏心底，最终只会在另一个政府意想不到的点爆发。 不难看到港人的民怨正不断加剧，如港大民研调查显示，梁振英民望支持度跌至新低，支持率净值为负46点；港大民研调查亦显示，20.3%受访市民认为政府最需处理「政制问题」，较前年同期增加7%，亦是19年来首次超越「经济问题」。 愈来愈多市民认为政府最需要处理「政制问题」，昨日的「民间全民投票」中的3条题目，题目本身已经清晰反映港人对现实政制的不满。投票的问题是特首提委会的代表性应否提升、提名程序应否筛选、应否包括公民提名元素，当中提委会的代表性，确实叫人摇头叹息。 （1）特首提委会的代表性必须大幅提高——产生现届特首的选委会由1200名成员出任，但只由24.9万名选民选出。界别选民的分布亦极不平均，教育界有8.65万选民，只能选出30个选委；反观渔农界只有159名选民，竟然可选出60名选委。 （2）加入公民提名元素有助增加候选人的认受性——港人普遍支持公民提名，主因是要抗拒筛选，提名程序引入公民提名元素，有助增强候选人的认受性。 （3）提名程序不应有「不合理的筛选」——「没有不合理筛选」是真普选必不可少的原则，如何能反映港人的「整体意志」，避免普选沦为「假普选」，考验参与政改谈判的各方的智慧。(A03)