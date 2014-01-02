港报社评：游行人数虽减真实问题未解--明报1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
今年元旦游行人数报称3万，远低于去年报称的13万；民间全民投票参与人数也较去年的特首选举少。然而，市民对特区政府的不满持续升温，对「政制」关注度更超越「经济」。昨天游行人数较少，可能是「游行厌倦症」所致，但怨气埋藏心底，最终只会在另一个政府意想不到的点爆发。 不难看到港人的民怨正不断加剧，如港大民研调查显示，梁振英民望支持度跌至新低，支持率净值为负46点；港大民研调查亦显示，20.3%受访市民认为政府最需处理「政制问题」，较前年同期增加7%，亦是19年来首次超越「经济问题」。 愈来愈多市民认为政府最需要处理「政制问题」，昨日的「民间全民投票」中的3条题目，题目本身已经清晰反映港人对现实政制的不满。投票的问题是特首提委会的代表性应否提升、提名程序应否筛选、应否包括公民提名元素，当中提委会的代表性，确实叫人摇头叹息。 （1）特首提委会的代表性必须大幅提高——产生现届特首的选委会由1200名成员出任，但只由24.9万名选民选出。界别选民的分布亦极不平均，教育界有8.65万选民，只能选出30个选委；反观渔农界只有159名选民，竟然可选出60名选委。 （2）加入公民提名元素有助增加候选人的认受性——港人普遍支持公民提名，主因是要抗拒筛选，提名程序引入公民提名元素，有助增强候选人的认受性。 （3）提名程序不应有「不合理的筛选」——「没有不合理筛选」是真普选必不可少的原则，如何能反映港人的「整体意志」，避免普选沦为「假普选」，考验参与政改谈判的各方的智慧。(A03)
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路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。