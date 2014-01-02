港报社评：中国制造业转弱，经济有下行之忧--信报1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透香港1月2日 - 中国2013年12月制造业采购经理指数报51点，半年来首度回落。虽当月下跌存在季节性因素，但去年的财政刺激效力逐步递减，加上出口和消费增长受到一定制约、投资拉动成长的空间亦愈见缩小，使新一年中国经济增长的下行风险不容忽视。 统计局解释12月PMI掉头回落，受欧美圣诞节传统假日和中国春节临近的影响。虽指数仍处50扩缩分界线之上，但分项指数中，无论新出口订单、积压订单等，皆跌至扩张临界点之下。 故即使12月PMI回落包含季节性因素，但国际市场增长弱势回升，国内则受制于产能过剩，全国工业生产者出厂价格指数截至去年11月，已连续21个月负增长，制造业扩张步伐蕴含一定内在的放缓压力。 新一年，中央强调改革创新，相信将加快推进发展模式转换。中国经济潜在增长已明显下降，GDP增速从2011年9.3%下滑至2013年约7.6%，今年显然仍需往下调。 值得注意是，联备局今年开始减债，增加中国外部冲击的不确定性，国内GDP增速放缓，加上推动经济去杠杆，势必对国内信贷供求产生影响，益增央行在货币政策调控上的难度。 总理李克强透露，新一年坚持实施稳健的货币政策，既保持适度的流动性，亦保持物价总水平基本稳定，今年信贷投放速度会较去年略为放缓。政府新一年必出手抑制地方债，地方基建再难动辄上马，固定资产投资增长也面对放缓压力，经济增长有相当下行风险。 新一年，经济改革稳中求变，有不少消极因素威胁稳定性。12月制造业PMI下跌至51点，从业人员指数亦较前月急跌近1%，无疑是值得警惕的讯号。(A02)
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路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。