港报社评：“钱”进环球股市，东方不亮西方亮--经济日报1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
投资者憧憬今天港股红盘高开，中港以至新兴市场股市今年追落后。美国虽启步退市，年底前仍续印钞，欧日亦势再放水谷经济，相信今年环球金融市场，仍将是东方不亮西方亮。 不少投资者虽盼今年新兴国股市可追落后，但资金爱跟红顶白，今年很可能续弃东方捧西方。其实国际资金看好的，是在美国虽宣布退市的背后，发达国印钞仍停不了，资金市游戏仍远未结束，今年发达国股市续有舞高的概念。 今年仍是美股的好日子，皆因储局虽言退市却非抽紧银根，只是本月起将买债规模由去年每月850亿美元逐步减少，或在今年8次议息会议中每次减约100亿美元，直至年底才会停印钞。 欧洲与日本今年经济增长最可能仅约1%，欧、日央行见美国再三放水终令经济见复苏苗头，已放声气加码放水以托经济。大户虽深知欧、日经济今年难有力复苏，惟其央行不断放水，可令欧、日企业续享超低融资成本。 至于新兴国，在美国退市议题主导下，资金料续由新兴国回流发达国，惟此对各新兴国的影响亦有差别。 就如巴西、印度、印尼、土耳其、南非等「脆弱五国」，由于其经济结构缺陷多、竞争力不足。中国、香港、新加坡、南韩等经济基调较佳的新兴市场，虽然亦难免有资金撤出的压力，惟只要其经济表现仍不俗，有能力稳住国际投资者的信心，那资金流走的压力亦未必太大。 今年香港虽要面对美国退市、内地力推改革引发的阵痛，惟今年香港经济环境尚可，走资压力应不大，关键是要加快提升本港经济竞争力，令国际资金有信心留港，才是今年以至未来几年港股市场的重要支撑。(A06)
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路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。