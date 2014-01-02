港报社评：激进本土派为“真普选”拆台--星岛日报1月2日

今年元旦游行人数比去年减半，反映普选特首机制尚在「柔性」谘询阶段，泛民阵营又未达成一致的具体方案作为清晰目标，没有全力「发功」催谷市民上街营造对抗气氛，留下商讨空间。另一方面却有本土派网民进行「反赤化游行」，包围狙击协助新移民的政治人物，加上近日有激进人士擅闯驻军总部要解放军撤出香港，这类分离主义行为只会令中央收紧防綫，不利香港民主发展。 香港大学民意研究计画分别进行的点算，则估计游行人数由去年约3万降至今年1万多，减少约50%。人数大减，部分原因是泛民内部尚未就政制方案达成共识。 至于「民间全民投票」得到6万人参与，作为将来大规模运作的初步热身，反应算是不俗，但同时显示了局限。投票者的立场单一，三项表决议题都有约90%人赞成，显示大部分不赞成的市民根本不认同和不参加这个投票制度。。 泛民主流「剧本」以外的活动，则有小撮激进本土派人士另搞游行。这类激进本土派人士虽然不多，声音却愈来愈响亮，从呼应部分市民忧虑内地人来港占用资源的心态，升级至对内地人和内地政府的排拒。 基于国防安全，任何国家的军事重地都不容擅闯，这种行为在欧美一样会被拘控。一些宣示分离主义的行为，令中央增加戒心，如果导致中央收紧对港政策，港人争取较宽松的普选机制就更加困难。激进本土派若不收敛，只会为「真普选」拆台。(A04)