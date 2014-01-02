港报社评：激进本土派为“真普选”拆台--星岛日报1月2日

中国金融：积极支持民族地区符合条件企业上市或在“新三板”挂牌--国务院
路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
今年元旦游行人数比去年减半，反映普选特首机制尚在「柔性」谘询阶段，泛民阵营又未达成一致的具体方案作为清晰目标，没有全力「发功」催谷市民上街营造对抗气氛，留下商讨空间。另一方面却有本土派网民进行「反赤化游行」，包围狙击协助新移民的政治人物，加上近日有激进人士擅闯驻军总部要解放军撤出香港，这类分离主义行为只会令中央收紧防綫，不利香港民主发展。 香港大学民意研究计画分别进行的点算，则估计游行人数由去年约3万降至今年1万多，减少约50%。人数大减，部分原因是泛民内部尚未就政制方案达成共识。 至于「民间全民投票」得到6万人参与，作为将来大规模运作的初步热身，反应算是不俗，但同时显示了局限。投票者的立场单一，三项表决议题都有约90%人赞成，显示大部分不赞成的市民根本不认同和不参加这个投票制度。。 泛民主流「剧本」以外的活动，则有小撮激进本土派人士另搞游行。这类激进本土派人士虽然不多，声音却愈来愈响亮，从呼应部分市民忧虑内地人来港占用资源的心态，升级至对内地人和内地政府的排拒。 基于国防安全，任何国家的军事重地都不容擅闯，这种行为在欧美一样会被拘控。一些宣示分离主义的行为，令中央增加戒心，如果导致中央收紧对港政策，港人争取较宽松的普选机制就更加困难。激进本土派若不收敛，只会为「真普选」拆台。(A04)
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路透北京1月24日 - 中国国务院周二表示，积极支持民族地区符合条件的企业在沪深交易所上市或在“新三板”挂牌融资，支持符合条件的民族地区上市、挂牌公司通过并购重组做优做强，继续暂免征收西藏、新疆、内蒙古、宁夏、广西等自治区“新三板”挂牌公司的挂牌费用，实行专人对接、专人审核制度，做到即报即审、即审即挂。
路透北京1月24日 - 针对2016年中国财政赤字超标6,000多亿元人民币的算法，中国财政部周二明确指出，财政赤字不是一般公共预算收入与一般公共预算支出简单相减得出的结果，还要考虑使用预算稳定调节基金、从政府性基金预算和国有资本经营预算调入资金、动用结转结余资金等因素（这些资金实际来源于以前年度财政收入，不能再重复列一般公共预算收入）。
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。