版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 09:30 BJT

港报社评：主流民意希望依法理性讨论普选--文汇报1月2日

反对派昨日组织元旦游行，人数稀疏，清楚显示香港社会的主流民意不愿意见到以极端对抗的方式争论普选问题，而是希望按照基本法和人大决定，理性务实表达意见，求同存异，凝聚共识，落实普选。依法落实「一人一票」的特首普选，是广大市民的共同愿望。

2017年实现普选行政长官，是中央、特区政府和广大市民的共同愿望。但要顺利落实特首普选，所提出的普选建议必须符合基本法和人大常委会相关决定，并能得到立法会通过、行政长官同意和全国人大常委会批准，同时还要实际操作上切实可行，才能有机会落实。要达成以上多项条件，关键在于要依法办事。

但是，香港一些反对派人士偏偏不理本港的政治现实，就普选特首发起违法的「变相公投」，要求以基本法之外的「公民提名」架空提名委员会的提名权等，对本港社会带来剧烈的震荡。香港市民不愿意见到这种局面。因此，即使反对派煽动市民参加元旦游行，但香港市民深明任何脱离现行法律框架另搞一套的做法行不通，游行场面冷清其实清晰地表达了市民的态度。

2017年实现普选行政长官涉及各方面的利益和诉求，普选方案要得到各方面的认同，当中牵涉的复杂性不容低估。这更加需要社会各界能够抱着平和、务实、包容、理性的态度来提出意见，缩窄分歧，凝聚共识。落实特首普选，是当届特区政府和全体港人的历史责任。(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐