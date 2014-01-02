港报社评：主流民意希望依法理性讨论普选--文汇报1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
反对派昨日组织元旦游行，人数稀疏，清楚显示香港社会的主流民意不愿意见到以极端对抗的方式争论普选问题，而是希望按照基本法和人大决定，理性务实表达意见，求同存异，凝聚共识，落实普选。依法落实「一人一票」的特首普选，是广大市民的共同愿望。
2017年实现普选行政长官，是中央、特区政府和广大市民的共同愿望。但要顺利落实特首普选，所提出的普选建议必须符合基本法和人大常委会相关决定，并能得到立法会通过、行政长官同意和全国人大常委会批准，同时还要实际操作上切实可行，才能有机会落实。要达成以上多项条件，关键在于要依法办事。
但是，香港一些反对派人士偏偏不理本港的政治现实，就普选特首发起违法的「变相公投」，要求以基本法之外的「公民提名」架空提名委员会的提名权等，对本港社会带来剧烈的震荡。香港市民不愿意见到这种局面。因此，即使反对派煽动市民参加元旦游行，但香港市民深明任何脱离现行法律框架另搞一套的做法行不通，游行场面冷清其实清晰地表达了市民的态度。
2017年实现普选行政长官涉及各方面的利益和诉求，普选方案要得到各方面的认同，当中牵涉的复杂性不容低估。这更加需要社会各界能够抱着平和、务实、包容、理性的态度来提出意见，缩窄分歧，凝聚共识。落实特首普选，是当届特区政府和全体港人的历史责任。(A04)
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路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。