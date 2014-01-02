港报财经评论：股市两极走势--信报1月2日

股市两极走势/习广思

美股在去年最后一个交易日继续冲刺，消费信心好转，楼市复苏持续，消息带动美股再创新高，标普500全年升29.6%，是1997年以来新高。美股在2014年再有如此表现的机会不大，但美股牛三的疯狂才刚开始，趋势仍然是向上。虽然美国联储局在1月开始退市，但投资环境未有大改变，经济持续改善，通胀温和，低息政策将继续，股票仍是资金所向。不过，既然市已退，未来退市步伐将左右美股，安全网也在缩窄，波动将进一步加剧。

港股受中国内地A股拖累，难见突破。中国内地资金持续紧张，人行在重要关头放水的姿态相当明显。踏入1月，美国正式退市、中国内地重启IPO，加上1月底春节假期等多项因素，预期资金仍然偏紧。资金不明朗因素仍在，中港股市要突破存在困难。中港股市以板块轮动、个股强弱交替为脉络，正如早前提及，年底板块的强弱，或多或少反映基金部署，1月市况更甚，大部分基金在年初重整投资组合，投资者应该继续买强股。

港股在去年年底未有表现，但个别板块值得留意。环保及新能源股成为基金粉饰的对象，尤其是一批有相关主题的半新股，升势令人难以置信。继中滔环保 后，信义光能 、海螺创业 上市不久已炒归边。在半新股当中，信达资产 颇为值得留意及吸纳。信达是一间坏账资产管理公司，内银坏账多理应对信达有利，但在中国这国度，内银坏账到底值几钱，最后可能由中国话事，所以买信达即变相反映信任中国。

展望2014年的投资市场，将是2013的延续。经历过2012年全球政治大变，2013年本来预期各样改革的出现，尤其是习李上台、奥巴马连任后的第一年，但事情发展未如预期，直至11月三中全会后，改革路线才出台，奥巴马亦未能打破两党政治僵局，谈改革仍处处受掣肘。

改革议题将在2014年延续，尤其是中美两地，中国改革进入直路，将有更多细节出台，美国退市及经济复苏步伐，将决定全球资金流向，两者是左右股市去向的关键因素。对于环球投资市场，2013年是一个分水岭，因为美国联储局退市，5月先张扬，9月再推延，12月宣布退市。跨资产市场已反映市场反应，黄金、债券牛市结束，股票大胜，虽然资金弃债投股过程非常缓慢，但趋势已成，未来一年资金将继续由债市流入股市。如果阁下认同2014年应该是股票资产跑赢，那先应该开始减持手上的安全资产，例如债券、房托及高息股等。(B01)

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今年炒欧币升/苏子

市场炒作美国经济复苏概念及联储局提前收水已经好一段时间了，随着联储局上月开始启动收水，美股却照升如仪，并有迹象显示已踏入牛三阶段。早前美国公布GDP更有4.1%增长幅度，故市场炒作美国复苏已由概念变为事实，小心大户借好消息出货。目前美股估值虽已升至一个不便宜的水平，但基于牛三的特质──所有坏消息也可以被市场视作好消息来炒作，故相信目前美股的升势仍会持续，直至美股由不便宜水平步入泡沫阶段及爆破为止。

但市场上大量便宜的醒目资金，肯定不会待美股到达泡沫爆破阶段才撤离，这些资金反而会在牛三阶段市场一片看好声中，把手持的便宜货高位转交给一众后知后觉的看好者接火棒。但在目前市场仍处超低息的大环境里，大量醒目的便宜资金即使自美股市场逐步撤离，亦不会正式离场，反而会转战仍然较为低水市场。欧洲股市因为过去数年饱受欧债危机及经济衰退的负面因素困扰，一直呈现低水的格局。但随着目前欧债危机爆破的可能性已大降，故资金应会自偏高的美股市场逐步走向低水的欧股市场。

相信今年市场将主力利用一个炒作主题，便是欧罗区已正式脱离衰退，以及经济会明显复苏，从而令仍然低水的欧股走势可以完全跑赢已估值偏高的美股。相信这必定会吸引到大量醒目的便宜资金流入欧洲地区，结果令欧洲货币如欧罗、英镑及瑞郎等在2014年将有较为出色的表现，同时使美元失去炒作全面上升的焦点。目前市场情绪仍相信美国收水将有利2014年美元上升。

留意货币的走势是相对的，兑日圆继续上升可能是对的；但若然欧洲货币因市场炒作欧洲经济复苏概念，成功吸引到大量资金流入欧洲炒作股市低水，届时欧洲货币的表现便会水涨船高，美元的表现将会因此被比下去。至于欧币中，2013年收市价与全年的1.6580高位相若的英镑兑美元，预料2014年上半年的强势仍会持续，上升目标暂看2009年的1.7042高位，关键支持则看1.62。(B10)